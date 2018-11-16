Прямой эфир

Советский биохимик Жорес Медведев умер в Лондоне

0
Фото: commons.wikimedia.org/MRC National Institute for Medical Research
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский биохимик, геронтолог Жорес Медведев скончался в Лондоне. Об этом сообщил его брат, писатель Рой Медведев.

«14 ноября мы отпраздновали его 93-летие, а вчера у него неожиданно случился сердечный приступ»,— сообщил Рой Медведев РБК. Он добавил, что раньше его брат не жаловался на проблемы с сердцем.

«Он работал до последнего дня жизни: много писал по проблеме питания и долголетия. Он работал над новой книгой, успел написать 10 глав, и хотел еще года два работать», — добавил Медведев. По его словам, написанные главы будут опубликованы в российском издательстве.

Прощание будет организовано в российском посольстве в Лондоне.

Жорес Медведев с 1960-х годов заведовал лабораторией молекулярной радиобиологии в Институте медицинской радиологии Академии медицинских наук СССР в Обнинске. В 1969 году, после того, как его книга «Подъем и падение Лысенко» вышла в США, его уволили, пишет «Газета.ру». Затем работал в Институте физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных в Боровске. В 1973 году получил приглашение работать в Национальном институте медицинских исследований в Лондоне, выехал туда, после чего на родине его обвинили в антисоветской деятельности и лишили гражданства СССР. Оно было возвращено в 1990 году указом президента Советского Союза Михаила Горбачева, однако Медведев продолжил работать в Англии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые назвали самую эффективную диету
Ученые РАН нашли антибиотик в пробах слюны сибирского медведя

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017