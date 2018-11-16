Советский биохимик Жорес Медведев умер в Лондоне

Российский биохимик, геронтолог Жорес Медведев скончался в Лондоне. Об этом сообщил его брат, писатель Рой Медведев.

«14 ноября мы отпраздновали его 93-летие, а вчера у него неожиданно случился сердечный приступ»,— сообщил Рой Медведев РБК. Он добавил, что раньше его брат не жаловался на проблемы с сердцем.

«Он работал до последнего дня жизни: много писал по проблеме питания и долголетия. Он работал над новой книгой, успел написать 10 глав, и хотел еще года два работать», — добавил Медведев. По его словам, написанные главы будут опубликованы в российском издательстве.

Прощание будет организовано в российском посольстве в Лондоне.

Жорес Медведев с 1960-х годов заведовал лабораторией молекулярной радиобиологии в Институте медицинской радиологии Академии медицинских наук СССР в Обнинске. В 1969 году, после того, как его книга «Подъем и падение Лысенко» вышла в США, его уволили, пишет «Газета.ру». Затем работал в Институте физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных в Боровске. В 1973 году получил приглашение работать в Национальном институте медицинских исследований в Лондоне, выехал туда, после чего на родине его обвинили в антисоветской деятельности и лишили гражданства СССР. Оно было возвращено в 1990 году указом президента Советского Союза Михаила Горбачева, однако Медведев продолжил работать в Англии.