Первый в РФ центр изучения молекулярного водорода откроют в Воронеже

В Воронеже откроют первый в России центр молекулярного водорода. Это станет возможным в рамках сотрудничества Воронежского государственного медицинского университета им. Н. Бурденко с японским национальным университетом Кюсю. Договор о сотрудничестве подписан в рамках празднования 100-летнего воронежского вуза.

Как сообщает ИА «Абирег», в рамках сотрудничества будут организованы студенческие обмены между странами, получит развитие образовательный и научный процесс взаимодействия двух университетов. Совместная работа будет вестись, в частности, в области изучения водородной воды и молекулярной генной инженерии. Университет Кюсю уже предоставил своим российским коллегам оборудование для клинических и фундаментальных исследований.

По словам ректора воронежского вуза Игоря Есауленко, водородную воду можно назвать ноу-хау, которое используется в Японии не только в медицинских целях. Такая вода обладает определенными свойствами, которые позволяют бороться с радикалами и ионными веществами, нарушающими стабильное функционирование человеческого организма.

В свою очередь, заведующая фармацевтическим факультетом японского университета Мами Нода рассказала, что исследования свойств водородного газа ведутся в Японии с 2007 года. За это время ученые смогли обнаружить, что он обладает и терапевтическим эффектом, и профилактическими свойствами. Однако фундаментальные механизмы его воздействия пока не изучены.

Агентство сообщает, что первые исследования молекулярного водорода воронежские ученые начнут уже в ближайшее время.