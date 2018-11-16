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Минобороны РФ возложило на США ответственность за ситуацию в лагере «Рукбан»

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Фото: TASS/DPA/Anas ALkharboutli
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Официальный представитель Минобороны России в целевых группах по прекращению огня и гуманитарной помощи в Женеве Юрий Тарасов возложил ответственность за катастрофическую гуманитарную ситуацию в лагере беженцев «Рукбан» в Сирии на США. Об этом он заявил в пятницу, 16 ноября.

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«Вся полнота ответственности за создавшийся беспредел с беженцами в «Рукбане» лежит на США, незаконно оккупирующими этот район», — цитирует его слова «РИА Новости».

По словам Тарасова, США используют гуманитарные проблемы лагеря беженцев для легитимизации своего военного присутствия на юге Сирии.

Представитель военного ведомства отметил, что администрация лагеря не может обеспечить безопасность беженцев. По его словам, там процветают проституция, воровство, сексуальная эксплуатация малолетних и торговля людьми.

«Люди ютятся в лачугах без воды и электричества, с выгребными ямами в жилищах, уборка и вывоз мусора не осуществляется», — сообщил Тарасов.

Ранее в ноябре директор бюро по Ближнему Востоку и Северной Африке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Амин Авад заявил, что в лагере беженцев «Рукбан» есть террористы. По его словам, преступники используют мирных людей в качестве живого щита.

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