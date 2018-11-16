Участок Минобороны в центре Москвы ушел с молотка за 2,4 млрд рублей

Бывший участок Минобороны РФ на острове Балчуг в центре Москвы продали за 2,4 млрд рублей. Аукцион прошел 16 ноября на площадке госкомпании АО «Дом.рф».

Как передает «Интерфакс», участок расположен по адресу: Садовническая ул., вл. 62, стр. 5, 6. Комплекс, который ранее принадлежал оборонному ведомству, представляет собой два земельных участка площадью 1,36 га и 13 зданий площадью 7886 кв. м, относящихся к объектам культурного наследия.

«Федеральное агентство новостей» отмечает, что начальная стоимость лота составляла 1,2 млрд рублей. Участок со зданиями выкупила компания ООО «Ситизен» за 2,4 млрд рублей.

Вместе с тем, по данным агентства городских новостей «Москва», организаторы аукциона приняли всего пять заявок на приобретение участка Минобороны. В торгах участвовали ООО «Галс-Инвест», АО «СтройГрад», ООО «Ситизен», ООО «Терра Оптима» и физическое лицо Александр Рыжов.

16 ноября минздрав Сахалинской области объявил о планах приобрести служебные квартиры для врачей, которые приехали работать в регион.