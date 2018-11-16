Мэр Междуреченска назвал дебилами разобравших детскую площадку через час после установки

Мэр города Междуреченск Кемеровской области Владимир Чернов отчитал своих подчиненных за детскую площадку, которую сначала установили в одном из дворов, а через час после установки разобрали якобы для тестирования. В пятницу, 16 ноября, в Сети появилось видео с чиновником, ругающимся по телефону.

«Они у нас там дебилы, что ли? Прекрасно понимают, что сейчас в современном информационном мире творится», — цитирует Чернова «Ридус».

По словам мэра, визуализацию можно было сделать на компьютере. Он пытается узнать у своего собеседника, кто этим занимался.

«Я же не говорю, что мы сейчас взяли и выгнали. Но чтоб этой тупости больше не было никогда в жизни!» — резюмирует Чернов.

Накануне жительница Междуреченска разместила в соцсети «ВКонтакте» видео, где рабочие разбирают детскую площадку. Она рассказала, что час назад приехала «Газель», из которой рабочие вытащили лавочки, забор и качели. Затем из грузовика вышла женщина в черном пуховике и всё сфотографировала. После этого площадку стали опять загружать в машину.

В администрации города заявили, что таким образом площадку тестировали.

В начале ноября стало известно, что в Кирове построили детскую площадку с острыми штырями и без дверей.