Министр окружающей среды Великобритании высказал доверие премьеру

Британский министр охраны окружающей среды, продовольствия и развития сельского хозяйства Майкл Гоув по-прежнему доверяет премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и не намерен уходить в отставку. С соответствующим заявлением 16 ноября чиновник выступил перед журналистами, сообщает агентство Reuters.

«Абсолютно», — ответил Гоув на вопрос, доверяет ли он Мэй.

Ранее стало известно, что в британском парламенте 20 ноября планируется провести голосование по вопросу доверия премьер-министру. 15 ноября сообщалось, что за последний год из правительства Терезы Мэй уволились 18 министров. Причиной большинства увольнений стало неодобрение позиции главы кабмина в отношении выхода Великобритании из Евросоюза.

Правительство Великобритании в среду, 14 ноября, поддержало проект соглашения по Brexit. Мэй заявила, что документ близок к ее представлениям и соответствует экономическим интересам страны. На следующий день министр по Brexit Доминик Рааб и министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей подали в отставку.

23 июня 2016 года на референдуме почти 17,5 млн (51,89%) британцев высказались за выход страны из состава ЕС. Переговоры между Лондоном и Брюсселем продолжаются с июня 2017 года.