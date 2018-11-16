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Водитель погиб в ДТП с монументом в Тульской области

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В Кимовске Тульской области автомобиль «ВАЗ» протаранил монумент с зенитной установкой. Водитель от полученных травм скончался на месте.

Авария произошла в дневное время, автомобиль «ВАЗ» врезался в постамент, на котором находилось зенитное орудие. 27-летний водитель легкового транспорта получил серьезные травмы. Он скончался в больнице, сообщает ИА «Тульские новости».

По факту аварии проводится проверка, сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области автомобиль столкнулся с двумя грузовиками на трассе Сызрань–Саратов–Волгоград. В результате ДТП скончались водитель и три пассажира легковушки, двое из них были несовершеннолетними. Еще четыре человека госпитализированы.

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