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Посол России в Минске уточнил данные по предложениям Москвы о военной базе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российская Федерация с 2015 года не предлагала Республики Беларусь разместить военную базу на ее территории, заявил посол России в Минске Михаил Бабич.

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Как в пятницу, 16 ноября, сообщает «Интерфакс», предложений подобного рода не делалось руководству Белоруссии ни в открытом, ни в закрытом режиме.

В конце октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва занимаются поиском адекватного ответа на возможное размещение постоянной военной базы Соединенных Штатов в Польше, так называемого форта Трампа.

6 ноября белорусский лидер признался, что в создании российской базы на территории государства нет смысла, так как белорусские военные могут противостоять любой агрессии и конфликту на территории страны.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что не знает контекста фразы, и не стал ее комментировать.

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