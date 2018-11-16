Фонд защиты обманутых дольщиков создадут в Ульяновской области

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов дал поручение проработать вопрос о создании фонда защиты обманутых дольщиков. Серию встреч проведет правительство региона.

Об «уникальном фонде» Морозов сообщил после встречи с заместителем генерального прокурора России Сергеем Зайцевым. По словам губернатора, он дал поручение председателю регионального правительства и министерству строительства встретиться с собственниками жилья, которое не было достроено в установленный срок. Об этом сообщает 1ul.ru.

Власти проведут проверку недостроенных объектов совместно с сотрудниками прокуратуры и других правоохранительных органов. В результате планируется выявить, как были нарушены права граждан.