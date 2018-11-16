Назвавшая Цеповяза меценатом председатель ОНК Приамурья ушла с поста

Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова, ранее назвавшая осужденного члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза «потомственным фермером, от действий которого не пострадал ни один человек», сложила свои полномочия. Об этом в пятницу, 16 ноября, сообщил заместитель председателя региональной ОНК Андрей Зенков.

По словам зампреда, помимо Охотниковой, полномочия с себя снимают все члены областной ОНК. «Это коллективное решение в поддержку. Молчаливый протест той травли, которая началась в отношении нашего председателя», — цитирует Зенкова ТАСС.

он отметил, что все необходимые документы будут подготовлены в течение дня. Вечером члены комиссии сдадут мандаты. Их отправят в Общественную палату (ОП) России, пишет сайт kp.ru. Чтобы снять с себя полномочия, достаточно заявления, добавил Зенков, уточнив, что всего в ОНК, помимо него и Охотниковой, состоят Артем Мироненко и Константин Друженцов.

В ноябре в СМИ разгорелся скандал из-за появления в Сети снимков, на которых Цеповяз, находясь в исправительной колонии строгого режима № 3 в Амурской области, ест крабов и жарит шашлыки.

После этого Охотникова разместила в соцсетях запись, в которой назвала осужденного легитимным депутатом, меценатом и «потомственным фермером, от действий которого не пострадал ни один человек».

Председатель комиссии ОП РФ Мария Каннабих назвала это высказывание неприемлемым и «оскорбляющим память жертв жестокого преступления, потрясшего всю страну». Она также призвала Охотникову сложить с себя полномочия.

Цеповяза в 2013 году приговорили к 20 годам лишения свободы по делу «банды Цапков». По информации Следственного комитета РФ, банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевской в 1998-2010 годах. В общей сложности на счету преступников 19 убийств, в том числе совершенное в ноябре 2010 года массовое жестокое убийство 12 человек, среди которых четверо детей.