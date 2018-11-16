Бывший вице-мэр Уфы Филиппов отказался признавать вину в растрате

Бывший вице-мэр Уфы Александр Филиппов, которого подозревают в превышении должностных полномочий и нанесении ущерба бюджету, отказался признавать свою вину. Об этом он заявил на заседании суда в Уфе, где рассматривается его дело. По словам Филиппова, он рассчитывает на оправдательный приговор.

Еще одним фигурантом дела является экс-начальник городского управления капитального строительства Марат Гареев. Рассмотрение дела перенесено на декабрь из-за неявки в суд потерпевшей стороны. Об этом ранее просила защита обвиняемых, сообщает ИА «МедиаКорСеть».

Уголовное дело в отношении чиновников возбудили в 2017 году. Следствие считает, что Филиппов и Гареев превысили должностные полномочия при реализации региональной программы по переселению аварийного фонда. Таким образом, бюджетам трех уровней был нанесен ущерб в размере 1,6 млрд рублей.

В качестве потерпевших выступают город Уфа, Республика Башкортостан и «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».