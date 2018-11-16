Владимир украсят к Новому году до конца осени

До 30 ноября Владимир должен быть украшен к новогодним праздникам. Соответствующее распоряжение дал глава администрации города Андрей Шохин.

В мэрии составлен перечень объектов праздничного оформления во Владимире. На Соборной площади должна появиться ярмарка, на Пушкинском бульваре организуют зону катка, чайный домик и дом Деда Мороза, на площади Победы разместятся торговые домики. На театральной площади планируется разместить «Танцующие ели» и композицию «Сердца четырех». Об этом сообщает ИА «Владимирские новости».

Все праздничные объекты должны быть готовы 30 ноября. Новогодние ели уберут до 15 февраля, световое оформление на большинстве улиц останется до конца марта.