Прямой эфир

Владимир украсят к Новому году до конца осени

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До 30 ноября Владимир должен быть украшен к новогодним праздникам. Соответствующее распоряжение дал глава администрации города Андрей Шохин.

В мэрии составлен перечень объектов праздничного оформления во Владимире. На Соборной площади должна появиться ярмарка, на Пушкинском бульваре организуют зону катка, чайный домик и дом Деда Мороза, на площади Победы разместятся торговые домики. На театральной площади планируется разместить «Танцующие ели» и композицию «Сердца четырех». Об этом сообщает ИА «Владимирские новости».

Все праздничные объекты должны быть готовы 30 ноября. Новогодние ели уберут до 15 февраля, световое оформление на большинстве улиц останется до конца марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 50 деревьев украсят в Орле к Новому году
Более 200 елок установят в Ростове-на-Дону к Новому году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017