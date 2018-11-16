Детский центр на базе Дома быта создадут в Иркутске

В Иркутске планируют создать современный детский центр на базе Дома быта. Об этом на встрече с журналистами сообщил мэр города Дмитрий Бердников.

Детский центр будет работать на бесплатной основе. Помимо него, в Доме быта планируют разместить Дом учителя и национально-культурные объединения. Кроме этого в мэрии также рассматривается использование здания в рамках концессионного соглашения, с целью сохранить его как Дом быта, пишет ИА IrkutskMedia.

По словам мэра Иркутска, о том, чтобы Дом быта стал торговым центром, речи не идет. Он отметил, что планируется поменять формат здания, часть его должна стать современным образовательным пространством наподобие кванториума, другая часть должна быть отведена под творческие объединения и союзы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, реконструкция Дома быта проводится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Также будут приведены в порядок и отремонтированы вывески, рекламные конструкции и фасады домов по улице Урицкого.