Прямой эфир

Порядка 130 тыс. учебников закупят для школ Новгородской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новгородской области и Дагестану будет выделено 660 млн рублей на обеспечение школ необходимыми учебниками. Средства будут направлены из федерального бюджета. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании камбина, которое состоялось в четверг, 15 ноября.

По словам Медведева, на данный момент школы Новгородской области обеспечены необходимыми бесплатными учебными изданиями на 97%. Оставшиеся 130 тыс. учебников будут закуплены на полученные из федерального бюджета средства. Какая именно сумма из 660 млн рублей будет направлена Новгородской области, пока неизвестно. Об этом сообщает «Новгород.ру».

19 октября сообщалось о том, что школы Новгородской области обязали ввести второй иностранный язык. Минобразования Новгородской области разослало письма о незамедлительной организации изучения второго языка руководителям школ, а также в районные администрации. Документ вызвал замешательство в учреждениях, где есть проблемы с кадрами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дистанционные уроки иностранного языка организуют в Новгородской области
Медосмотры для новгородских учителей предложили оплачивать из бюджета

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017