Порядка 130 тыс. учебников закупят для школ Новгородской области

Новгородской области и Дагестану будет выделено 660 млн рублей на обеспечение школ необходимыми учебниками. Средства будут направлены из федерального бюджета. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании камбина, которое состоялось в четверг, 15 ноября.

По словам Медведева, на данный момент школы Новгородской области обеспечены необходимыми бесплатными учебными изданиями на 97%. Оставшиеся 130 тыс. учебников будут закуплены на полученные из федерального бюджета средства. Какая именно сумма из 660 млн рублей будет направлена Новгородской области, пока неизвестно. Об этом сообщает «Новгород.ру».

19 октября сообщалось о том, что школы Новгородской области обязали ввести второй иностранный язык. Минобразования Новгородской области разослало письма о незамедлительной организации изучения второго языка руководителям школ, а также в районные администрации. Документ вызвал замешательство в учреждениях, где есть проблемы с кадрами.