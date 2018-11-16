Вице-президент Союза ММА РФ заявил, что не знает подозреваемого в краже Гонтарева

Вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев заявил в пятницу, 16 ноября, что впервые слышит имя бойца смешанного стиля Евгения Гонтарева по прозвищу Бизон, которого вместе с приятелем задержали в Московской области по подозрению в нескольких кражах.

«Я такого даже не слышал, не знаю. Если какой-то парень где-то дрался, то необязательно это боец ММА», — цитирует Бурзиева телеканал «360».

Продюсер Fight Night Global, многократный чемпион мира по кикбоксингу, общественный деятель Бату Хасиков также признался, что не понимает, о ком идет речь.

«Вы уверены, что он относится к кому-то из компании Fight Night? Не знаю такого», — сказал Хасиков.

Ранее в пятницу сообщалось, что Гонтарев угнал автомобиль Hummer, а также украл деньги, три телефона iPhone и золотую цепочку у жителя Челябинска. По предварительной информации, спортсмен и его приятель назначили мужчине встречу в Московской области, чтобы осмотреть машину для покупки. Однако при встрече подельники решили забрать транспортное средство бесплатно.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова подтвердила информацию о происшествии. По ее словам, одетые в камуфляжную форму злоумышленники, угрожая оружием, похитили у уроженца Челябинска на автомобильной парковке в селе Ям машину, 30 тыс. рублей, три смартфона и золотую цепочку. Общий ущерб оценивается в более чем 1,6 млн рублей.

Бойцы СОБР «Булат» задержали подозреваемых в совершении преступления в Подмосковье. Гонтарев принял за розыгрыш приезд к нему сотрудников правоохранительных органов и попытался в шутку оказать им сопротивление.

В квартире другого подозреваемого спецназовцы обнаружили автомат Калашникова, три комплекта камуфляжной формы и два похищенных телефона.

Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой».

Ранее СМИ сообщили, что 28-летний Готнарев сотрудничает с промоутерской компанией Fight Nights. На счету спортсмена 10 боев в ММА, из которых он выиграл три и шесть проиграл. Один поединок закончился вничью.