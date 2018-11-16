Служебные квартиры приобретут для врачей на Сахалине

На Сахалине планируют приобрести служебные квартиры для врачей, которые приехали работать в островной регион. Соответствующие аукционы объявило министерство здравоохранения Сахалинской области. На эти цели было выделено 147 млн рублей из бюджета региона.

На выделенные средства планируется приобрести 30 однокомнатных квартир и 10 двухкомнатных. В каждой квартире должна быть отделка, установлены необходимое сантехническое оборудование, а также плита, нагреватели и полотенцесушители, счетчики. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Исходя из документации, жилья для медиков будет приобретено в рамках подпрограммы № 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» государственной программы «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014–2020 годы».

Подрядчика планируют выбрать 3 декабря. Он должен будет предоставить квартиры до 20 декабря 2018 года.