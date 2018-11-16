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Любителей башкирского рока соберет в Уфе фестиваль Ural-Batyr

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В Уфе во второй раз пройдет республиканский фестиваль Ural-Batyr, на который съедутся любители башкирского рока. На этот раз он будет посвящен памяти фронтмена известной в Башкирии рок-группы «Дервишхан» Дима Кулахметова.

Как уточняет ИА «Башинформ», демонстрационные материалы музыканты и группы, исполняющие рок на башкирском языке, могут присылать организаторам до 23 ноября. Все, кто пройдет во второй тур, встретятся 13 декабря в Доме культуры республиканского Центра народного творчества. Там они исполнят 2–3 своих произведения.

Оценивать их творчество будет специальная комиссия, в состав которой войдут деятели культуры и искусства Башкирии и сотрудники центра народного творчества. А завершится фестиваль 14 декабря концертом, на котором победители исполнят свои произведения. Там же состоится церемония вручения памятных сувениров.

Ural-Batyr проводится на грант главы Башкирии деятелям культуры и искусства. Цель проекта — выявить и поддержать талантливых исполнителей башкирской рок-музыки и создать условия для реализации их творческого потенциала.

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