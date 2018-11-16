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Картографический сервис представил маршрут для поклонников «Фантастических тварей»

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Фото: Каро-Премьер
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Сервис MAPS.ME представил маршрут для поклонников вымышленного писателя Ньюта Саламандера и его милейших существ по миру «Фантастических тварей».

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Маршрут состоит более чем из 30 локаций на разных континентах и представляет места, где шли съемки вышедшей в 2016 году первой части «Фантастические твари и где они обитают» и второй части фильма.

Кроме того, на пути следования отмечены и места обитания сказочных друзей Ньюта Саламандера — например, Бриллиантовый район Нью-Йорка.

Следование маршруту приведет в Аризону, где обитает птица-гром, и в Африку, являющуюся родиной сносорога.

Маршрут доступен для скачивания в приложении MAPS.ME, сервиса, представляющего офлайн-карты и навигацию для мобильных устройств на основе данных OpenStreetMap (OSM).

В конце сентября киностудия Warner Bros. опубликовала финальный трейлер картины «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». В российский прокат фильм вышел 15 ноября.

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