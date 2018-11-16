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Мать оставила больного ребенка одного на пять часов в Твери

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В Твери в суде вынесено решение по делу 36-летней местной жительницы, которая оставила своего годовалого ребенка одного на несколько часов. Женщину ограничили в родительских правах и приговорили 1,5 годам условного срока.

Как установило следствие, в январе 2018 года женщина, будучи в нетрезвом состоянии, оставила одного своего 11-месячного сына на пять часов. При этом ребенок был болен обструктивным бронхитом.

О плачущем на протяжении нескольких часов ребенке сообщили в МЧС. Спасателям пришлось вскрывать входную дверь, чтобы оказать помощь малышу, сообщают «Тверские ведомости».

В прокуратуре посчитали, что мать оставила ребенка без должного присмотра. Он мог выбраться из кроватки и причинить вред своему здоровью. В надзорном ведомстве при этом отметили, что женщину ранее ограничивали в правах на двух малолетних детей.

Ранее суд Омска лишил родительских прав жительницу города, которая подарила свою новорожденную дочь учительнице из Петербурга.

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