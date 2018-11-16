Льняной отрасли Удмуртии вновь выделили субсидии

В следующем году Удмуртия получит средства на поддержку льняной отрасли, информирует пресс-служба минсельхоза республики. Деньги направят на закупку тресты, технологического оборудования по первичной и углубленной переработке льна-долгунца.

В регион направят субсидию на покупку техники в размере 50% понесенных затрат, но не более 1 млн рублей, а также средства на покупку оборудования в размере 70% затрат, но не более 2 млн рублей, передает ИА «Сусанин». В 2018 году льноводам были выделены субсидии в расчете 10 тыс. рублей на га посевной площади.

В октябре на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» в Татарстане запустили первое в России производство высокотехнологичных сельскохозяйственных субстратов. Раньше этот ценный для растениеводства материал привозили из Нидерландов.