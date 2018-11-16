Около 9 млрд рублей выделят на дорожные работы в Иркутской области

Иркутская область направит около 9 млрд рублей на проект «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году. В течение пяти лет планируется отремонтировать около 500 км дорожного покрытия. Об этом рассказал замминистра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов.

По словам Липатова, на начало 2019 году объем дорожного фонда утвержден в размере 8,7 млрд рублей. Предполагается, что объем дорожного фонда будет планомерно увеличиваться и к 2023 году он составит 15 млрд рублей. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Замминистра также отметил, что на следующий дорожный сезон уже проведен ряд конкурсных процедур, до конца 2018 года будет проведены торги еще по 11 объектам.

Иркутская область принимает участие в проекте «Безопасные и качественные дороги» второй год. Только в 2018 году дорожникам удалось привести в нормативное состояние более 500 км дорог федерального, регионального и местного значения. На эти цели было выделено 9,1 млрд рублей.