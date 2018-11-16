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Похитивший у дольщиков 46 млн рублей бизнесмен получил семь лет колонии

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Суд в Волгограде вынес приговор 50-летнему Дмитрию Донскому, который в течение пяти лет обманывал дольщиков. Мошенник получил семь лет колонии общего режима.

Подсудимый использовал в своих личных целях не только средства граждан, приобретавших квартиры в строящихся многоэтажках. Он также заключал договоры на строительство частных домов. Таким образом Донской работал с 2011 по 2016 годы, используя реквизиты трех коммерческих организаций, рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Донской даже не получал разрешения на строительство. После получения предоплаты от потерпевших выполнялся лишь незначительный объем работ для создания видимости. В итоге 33 человека лишились своих денег на общую сумму более 46 млн рублей.

Напомним, суд в Хабаровске рассмотрит уголовное дело в отношении руководителя строительной организации, которая обманула дольщиков. Общий ущерб оценивается в 15,5 млн рублей. Жилое помещение на момент оформления договора с 19 потерпевшими ранее уже было продано другому собственнику.

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