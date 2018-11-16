Убийца Джона Леннона рассказал о мыслях перед преступлением

Убийца музыканта Джона Леннона признался, что испытывает угрызения совести и стыдится своего поступка, который он назвал бессмысленным. Об этом приговоренный к пожизненному заключению 63-летний Дэвид Чепмен заявил во время заседания комиссии по условно-досрочному освобождению.

«Я слишком далеко зашел. Я помню, как подумал «эй, теперь у тебя есть альбом, он поставил на нем автограф, просто иди домой», но я никак не мог уйти», — заявил убийца, которого цитирует The Daily Mail.

Далее Чепмен рассказал, что не хотел заставлять музыканта страдать, однако выбрал экспансивные пули, которые увеличиваются в диаметре при попадании в мягкие ткани. По его словам, он хотел быть уверенным в результате. Также убийца добавил, что не испытывал никакой вражды к музыканту, а лишь искал известности.

В августе Чепмен получил десятый отказ в условно-досрочном освобождении. Вдова Йоко Оно лично просила комиссию не отпускать его.

В декабре 1980 года преступник пять раз выстрелил в спину Леннону, когда тот вместе с Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи Hit Factory. Музыкант скончался менее чем через полчаса от потери крови. При этом убийца даже не пытался скрыться с места преступления — полиция застала его читающим «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера.

Чепмен был приговорен к пожизненному заключению с правом подачи прошения об условно-досрочном освобождении через 2 года.