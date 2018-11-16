Выжившего при теракте в «Батаклане» музыканта сбила машина

Фронтмен американской группы Eagles of Death Metal Джесси Хьюз из-за травмы не смог посетить мемориальные мероприятия по поводу третьей годовщины стрельбы в театре «Батаклан» в Париже. Об этом он рассказал в Instagram.

По словам музыканта, во время езды на велосипеде его сбила машина.

«Меня ударило сзади и отбросило головой в стоящую напротив машину. Не хотел, чтобы это помешало моей поездке в Париж, притворялся, что всё хорошо... Но на следующий день, когда я направлялся в Сан-Диего, чтобы повидать Моррисси (речь, вероятно, идет о фронтмене The Smiths Стивене Морриси. — Ред.), сотрясение дало о себе знать, и я обратился к врачам», — поделился подробностями о происшествии Хьюз.

Как сообщает «Газета.ру», в результате инцидента у музыканта диагностировали серьезную хлыстовую травму. Произошел разрыв мышц из-за резкого откидывания головы назад при аварии. Медики запретили ему летать.

13 ноября 2015 года в Париже в момент выступление группы Eagles of Death Metal в театре «Батаклан» был совершен теракт. Три террориста проникли в здание и начали расстреливать зрителей. В результате 89 человек погибли, более 200 получили ранения. В тот же день террористы также устроили стрельбу на улицах города, взрывы в кафе «Контуар Вольтер» и вблизи стадиона «Стад де Франс», где в тот момент играли сборные по футболу Франции и Германии.