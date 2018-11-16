Опубликовано видео задержания членов ячейки «Свидетели Иеговы» в Крыму

На севере Крыма задержаны члены ячейки запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы», в том числе глава секты Сергей Филатов.

Спецоперация и обыски в домах участников прошли в городе Джанкой в ночь на 16 ноября. В квартире лидера ячейки обнаружена экстремистская литература, а также брошюры по способам вербовки людей. Правоохранители не исключают, что участники ячейки контактировали со спецслужбами Украины.

Возбуждено уголовное дело по статье «Экстремизм», сообщает ТАСС.

Аналогичную ячейку ликвидировали в городе Полярный Мурманской области в конце апреля. Два ее участника были задержаны.