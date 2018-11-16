Житель Саратова ограбил офис МФО и вскоре вернул награбленное

Уголовное дело по статье «Разбой» возбудили в отношении жителя Саратова, который ограбил офис микрофинансовой организации, а позже вернул награбленное и сказал, что это была шутка. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как уточняет ИА «Взгляд-инфо», инцидент произошел 12 ноября около 9:00 в помещении на улице Тархова. Как видно на кадрах записи камеры, установленной в офисе, внутрь зашел мужчина в маске и, постукивая по столу ножом, потребовал у менеджера деньги.

Девушка отдала ему 2,6 тыс. рублей, которые находились в кассе, и вызвала охрану. Однако грабителю удалось покинуть офис. Впрочем, через непродолжительное время он пришел туда снова и отдал деньги, которые ранее забрал. При этом он сказал, что это было шуткой, а ограбление ему поручили совершить в интернете.

На этот раз грабитель был задержан. Им оказался ранее несудимый 41-летний житель города. Он уже дал признательные показания.

Ранее сообщалось о том, что в Минеральных Водах задержали двух подозреваемых в попытке ограбления магазина. Они не смогли забрать деньги, поскольку продавщица оказала им сопротивление при помощи швабры.