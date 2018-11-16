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Сборник семейных игр по традициям российских немцев издадут в Коми

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Фото: пресс-служба Министерства Национальной Политики Республики Коми/rkomi.ru
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В Коми создадут электронный сборник игр для проведения досуга в семейном кругу. В его основу будут положены работы победителей республиканского конкурса этнокультурных и языковых игр для всей семьи «Рождество в каждый дом!». Инициатором выступила молодежная организация российских немцев Коми «МЫ».

ИА «Комиинформ» уточняет, что в конкурсе принимают участие 11 семей из Сыктывкара, Жешарта, Воркуты и Усть-Цильмы, которые разработали 12 авторских игр. Чаще всего в этих играх использовались темы Рождества и Пасхи, но были и игры, посвященные истории российских немцев.

Итоги подведут 26 ноября. Сильнейших поздравит с победой настоящий Weihnachtsmann (Рождественский дед). Он вручит им подарки ручной работы и подарит сказочный вечер с играми и сюрпризами. Все участники отправятся на праздник Рождества российских немцев, который пройдет в Сыктывкаре. 

Ранее сообщалось о том, что в Ижевске 7 декабря стартует VII региональный фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая». В нем будет участвовать и Санта-Клаус, который впервые приедет в Удмуртию из Лапландии.

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