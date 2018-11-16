РЕН ТВ покажет знаменитый концерт «Гражданской обороны»

Творчество музыканта Егора Летова вспомнят на РЕН ТВ: для поклонников «Гражданской обороны» и тех, кто мало что знает об этом коллективе, но хотел бы знать больше, телеканал в воскресенье, 18 ноября, покажет легендарный концерт группы, который прошел в 1994 году в московском Дворце спорта «Крылья Советов».

Он собрал тогда более пяти тысяч фанатов Летова, которые услышали все главные хиты: от «Дурачка» до «Всё идет по плану».

Новую волну интереса к Летову подняли слова министра культуры России Владимира Мединского о присвоении аэропорту в Омске имени музыканта.

РЕН ТВ напомнит россиянам, благодаря чему Летов стал рок-легендой. Сам музыкант неоднократно признавался, что верит только в рок.