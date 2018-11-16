Более 10 человек стали жертвами циклона «Гаджа» в Индии
По меньшей мере 11 человек стали жертвами мощного циклона «Гаджа» на юго-востоке Индии, пишет India Today.
По данным издания, все смерти зафиксированы в штате Тамилнад, на прибрежные районы которого обрушились ливни с мощными порывами ветра до 120 км/ч. Из опасных районов эвакуированы свыше 76 тыс. человек. Родственникам погибших местные власти пообещали выплатить компенсации.
Из-за циклона в регионе ограничено железнодорожное сообщение, в прибрежных районах закрыты все школы, не работает ряд госучреждений, а также местный университет.
В эти дни проливные дожди заливают также курорты Испании, в частности Майорки, Мурсии и Аликанте. В Барселоне из-за разгула стихии объявлен наивысший уровень погодной опасности. Там местами затоплены крупные автотрассы и несколько станций метро.