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Боец ММА Бизон попался на краже айфонов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Бойца ММА Евгения «Бизона» Гонтарева задержали в Московской области по подозрению в хищении, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 16 ноября. 

По информации издания, он украл у москвича автомобиль Hummer, три iPhone, золотую цепочку и деньги. Обстоятельства произошедшего выясняются.

28-летний Гонтарев представляет промоутерскую компанию Fight Nights. Всего он провел в MMA 10 боев, в которых одержал три победы, потерпел шесть поражений, а один поединок завершился вничью. 

Ранее сообщалось, что пожилая парижанка от безделья совершила более 700 краж. Добычу она продавала через интернет

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