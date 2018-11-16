Боец ММА Бизон попался на краже айфонов

Бойца ММА Евгения «Бизона» Гонтарева задержали в Московской области по подозрению в хищении, сообщает РЕН ТВ в пятницу, 16 ноября.

По информации издания, он украл у москвича автомобиль Hummer, три iPhone, золотую цепочку и деньги. Обстоятельства произошедшего выясняются.

28-летний Гонтарев представляет промоутерскую компанию Fight Nights. Всего он провел в MMA 10 боев, в которых одержал три победы, потерпел шесть поражений, а один поединок завершился вничью.

Ранее сообщалось, что пожилая парижанка от безделья совершила более 700 краж. Добычу она продавала через интернет.