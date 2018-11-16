Рабочего придавило лифтом на мясокомбинате в Москве

Специалиста по ремонту грузового подъемника придавило лифтом на мясокомбинате в Москве.

Как сообщает РЕН ТВ, бригаду рабочих вызвали на предприятие в четверг, 15 ноября. Однако о случившемся стало известно только на следующий день. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Более подробных деталей не приводится.

24 октября сообщалось, что рабочий упал в шахту лифта строящегося здания детской поликлиники в Твери. Выжившего мужчину госпитализировали с серьезной травмой позвоночника.