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Рабочего придавило лифтом на мясокомбинате в Москве

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Специалиста по ремонту грузового подъемника придавило лифтом на мясокомбинате в Москве.

Как сообщает РЕН ТВ, бригаду рабочих вызвали на предприятие в четверг, 15 ноября. Однако о случившемся стало известно только на следующий день. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Более подробных деталей не приводится.

24 октября сообщалось, что рабочий упал в шахту лифта строящегося здания детской поликлиники в Твери. Выжившего мужчину госпитализировали с серьезной травмой позвоночника.

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