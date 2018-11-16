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Куйбышевскую железную дорогу подготовили к зимнему периоду

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Пассажирскую инфраструктуру Куйбышевской железной дороги полностью подготовили к работе в зимний период. Электропоезда, которые будут осуществлять перевозку пассажиров, прошли комплексное техническое обслуживание с последующим осмотром комиссии.

В рамках подготовки были проведены необходимые работы и проверки на 60 вокзалах, 28 пассажирских зданиях, 40 павильонах, 16 билетных кассах, а также на 1047 платформах. На вокзалах были подготовлены системы отопления, проведены работы по утеплению оконных рам, ремонту кровли и улучшению освещения. Об этом сообщает НИА «Самара».

Помимо этого, была проведена ревизия всей экипировочной инфраструктуры, заготовлено необходимое количество реагентов для борьбы с гололедом.

Также специалисты проверили климатическое оборудование вагонов, состояние тамбуров, оконных блоков, дверей, системы отопления и других элементов электропоездов. Парк пассажирских вагонов Куйбышевского филиала ФПК полностью готов к перевозке пассажиров в зимний период 2018–2019 годов.

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