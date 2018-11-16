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Число жертв пожаров в Калифорнии выросло до 66

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Фото: Global Look Press/Joel Angel Juarez
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В пожарах на севере Калифорнии (США) погибли 63 человека, более 630 пропали без вести, рассказал шериф округа Бьютт Кори Хонеа на пресс-конференции. С учетом трех погибших на юге штата общее число жертв ЧС выросло до 66.

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Выступление шерифа транслировал телеканал NBC. Хонеа отметил, что среди 630 человек, которые числятся пропавшими без вести, могут быть те, кто самостоятельно уехал их зоны бедствия. «Эти люди не знают, что мы их ищем», — указал он. Список пропавших без вести является динамическим, он меняется в зависимости от обнаруженных живыми людей.

Официально установлены личности 53 погибших, добавил полицейский.

Площадь пожара «Кэмп» составляет около 55 тыс. га, огнем охвачены леса в горной местности. Огонь уничтожил более 7,6 тыс. построек, большинство из которых — жилые дома. Дома потеряли в том числе певица Майли Сайрус, актер Джерард Батлер и музыкант Нил Янг.

В Калифорнии с начала ноября действует режим ЧС из-за природных пожаров, ставшими самыми крупными и разрушительными в истории штата. В понедельник президент США Дональд Трамп объявил регион зоной крупного стихийного бедствия.

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