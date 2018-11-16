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Многокилометровые пробки образовались в Барнауле из-за снега

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Пробки, которые оцениваются сервисом Яндекса в девять баллов, образовались в Барнауле из-за снегопада. Движение затруднено не только в центре, но и на окраинах.

Как уточняет altapress.ru, синоптики прогнозируют сильный снег и метель до конца пятницы, 16 ноября. Порывы ветра при этом могут достигать 16 м/с. Краевое управление МЧС уже призвало жителей к соблюдению мер безопасности в непогоду.

9 ноября в Барнауле объявляли штормовое предупреждение. Коммунальные и дорожные службы перевели в режим повышенной готовности.

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