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Безветренная и сухая погода ожидается в Москве 16 ноября

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Переменная облачность ожидается в Москве в пятницу, 16 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем столбики термометров покажут от –1 до +1 градуса. Прогнозируется безветренная погода, без осадков.

Ночью похолодает до –5…–3 градусов, также без ветра и осадков.

В Подмосковье днем ожидается от –4 до +1 градуса, ночью температура воздуха составит –8…–3 градуса.

На выходные синоптики прогнозируют снег и гололедицу на дорогах. Столичных автолюбителей просят отказаться от поездок на личном транспорте, если они не успели сменить шины на зимние.

В воскресенье потеплеет до +2 градусов, и образовавшийся за субботу снежный покров растает.  

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