Голикова назвала срок пересмотра потребительской корзины

Состав потребительской корзины планируется пересмотреть с 2021 года. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, качество минимального набора продуктов максимально приблизят к нормам здорового питания.

«Например, повысить ценность минимального набора за счет увеличения объемов мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов. В то же время снизить хлебопродукты, картофель, маргарин и другие жиры», — сказала вице-премьер в интервью «Российской газете», опубликованном 15 ноября.

Также планируется уточнить соотношение стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания с учетом изменений в структуре потребительских расходов малоимущих домашних хозяйств.

Пересматривать потребительские корзины будут во всех российских регионах, для этого уже создана рабочая группа.

О пересмотре состава потребительской корзины с 2021 года в конце октября также говорил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. В июле в ведомстве обещали увеличить количество мяса, полезных продуктов и фруктов.

Потребительская корзина — минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Стоимость последнего не регламентирована и рассчитывается как половина стоимости набора продуктов. Понятие используется при расчете прожиточного минимума, а также при оценке продовольственной инфляции.