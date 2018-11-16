Прямой эфир

Голикова назвала срок пересмотра потребительской корзины

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Состав потребительской корзины планируется пересмотреть с 2021 года. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, качество минимального набора продуктов максимально приблизят к нормам здорового питания.

«Например, повысить ценность минимального набора за счет увеличения объемов мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов. В то же время снизить хлебопродукты, картофель, маргарин и другие жиры», — сказала вице-премьер в интервью «Российской газете», опубликованном 15 ноября.

Также планируется уточнить соотношение стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания с учетом изменений в структуре потребительских расходов малоимущих домашних хозяйств.

Пересматривать потребительские корзины будут во всех российских регионах, для этого уже создана рабочая группа.

О пересмотре состава потребительской корзины с 2021 года в конце октября также говорил министр труда и соцзащиты Максим Топилин. В июле в ведомстве обещали увеличить количество мяса, полезных продуктов и фруктов.

Потребительская корзина — минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Стоимость последнего не регламентирована и рассчитывается как половина стоимости набора продуктов. Понятие используется при расчете прожиточного минимума, а также при оценке продовольственной инфляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Голикова привела данные об ожирении у россиян
Питавшийся месяц «макарошками» депутат считает необходимым увеличить потребительскую корзину

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017