Конкурсные задания для «Лидеров России» облегчили

Участники конкурса управленцев «Лидеры России» теперь не будут проходить тесты на проверку узкоспециальных знаний, при этом времени на ответы по другим заданиям стало меньше.

Об этом «Известиям» сообщил председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко.

«В этом году для тестирования общих знаний отбирались легкие и средние по трудности задания, которые не требовали каких-то узкоспециальных знаний. Чтобы не менее 40% участников могли дать правильный ответ», — рассказал он.

При этом на вопросы, подразумевающие наличие широкой эрудиции, вместо минуты дается только 20 секунд. Это исключает возможность найти ответ в поисковых системах.

Новые правила также позволят увеличить количество участников конкурса, которые смогут претендовать на карьерный рост в случае успеха.

В этом году вызвавшимся участникам конкурса нужно пройти онлайн-тесты на интеллектуальные способности, общие знания о России и на управленческий потенциал.

Эксперты считают, что упор в таких конкурсах нужно делать не только на широкий кругозор участников, но и на опыт решения задач, который можно приобрести, только пройдя систему по вертикали снизу вверх.

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Вопрос не на засыпку: «Лидерам России» облегчили тестовые задания