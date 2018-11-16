Прямой эфир

Конкурсные задания для «Лидеров России» облегчили

0
Фото: ТАCC/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Участники конкурса управленцев «Лидеры России» теперь не будут проходить тесты на проверку узкоспециальных знаний, при этом времени на ответы по другим заданиям стало меньше. 

Об этом «Известиям» сообщил председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко.

«В этом году для тестирования общих знаний отбирались легкие и средние по трудности задания, которые не требовали каких-то узкоспециальных знаний. Чтобы не менее 40% участников могли дать правильный ответ», — рассказал он.

При этом на вопросы, подразумевающие наличие широкой эрудиции, вместо минуты дается только 20 секунд. Это исключает возможность найти ответ в поисковых системах.

Новые правила также позволят увеличить количество участников конкурса, которые смогут претендовать на карьерный рост в случае успеха.

В этом году вызвавшимся участникам конкурса нужно пройти онлайн-тесты на интеллектуальные способности, общие знания о России и на управленческий потенциал.

Эксперты считают, что упор в таких конкурсах нужно делать не только на широкий кругозор участников, но и на опыт решения задач, который можно приобрести, только пройдя систему по вертикали снизу вверх.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вопрос не на засыпку: «Лидерам России» облегчили тестовые задания

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Цукерберг запретил топ-менеджменту Facebook пользоваться iPhone
Путин назвал страх плохим методом управления

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017