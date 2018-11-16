Прямой эфир

В сирийских школах будут глубже изучать русскую литературу

0
Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В новые учебники для сирийских школ включат больше произведений российской литературы и биографий писателей-классиков. Об этом «Известиям» сообщил главный инспектор по изучению русского языка министерства просвещения Сирии Альраххаль Радуан.

Пособия разрабатываются специалистами кафедры русской филологии Дамасского университета. Там отметили, что в учебный план включат не только классические произведения, но и песни, былины, а также тексты современных российских писателей.

«Сейчас разрабатывается учебник для 12 класса, там будет еще больше текстов на русском языке. Например, «Журавли» Расула Гамзатова. Включим былины об Илье Муромце, рассказы Куприна, Приставкина. А также отрывки из повести Гайдара «Тимур и его команда», — рассказала глава центра «Русский мир» при университете Светлана Родигина.

Предположительно, пособия будут готовы к Новому году. Переводами на арабский язык занимается лично министр образования республики Газван аль-Вазз — будучи выпускником Харьковского политехнического университета, глава ведомства прекрасно владеет русским.

Также Альраххаль Радуан рассказал о судьбе русской школы, которую планировалось запустить в октябре совместно с Императорским православным палестинским обществом (ИППО), однако открытие которой было отложено.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вечера на хуторе близ Дамаска: русская литература завоевывает Сирию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более тысячи сирийских беженцев вернулись из Ливана на родину
В МИД РФ заявили о возобновлении авиаударов США на востоке Евфрата

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017