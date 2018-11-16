В сирийских школах будут глубже изучать русскую литературу

В новые учебники для сирийских школ включат больше произведений российской литературы и биографий писателей-классиков. Об этом «Известиям» сообщил главный инспектор по изучению русского языка министерства просвещения Сирии Альраххаль Радуан.

Пособия разрабатываются специалистами кафедры русской филологии Дамасского университета. Там отметили, что в учебный план включат не только классические произведения, но и песни, былины, а также тексты современных российских писателей.

«Сейчас разрабатывается учебник для 12 класса, там будет еще больше текстов на русском языке. Например, «Журавли» Расула Гамзатова. Включим былины об Илье Муромце, рассказы Куприна, Приставкина. А также отрывки из повести Гайдара «Тимур и его команда», — рассказала глава центра «Русский мир» при университете Светлана Родигина.

Предположительно, пособия будут готовы к Новому году. Переводами на арабский язык занимается лично министр образования республики Газван аль-Вазз — будучи выпускником Харьковского политехнического университета, глава ведомства прекрасно владеет русским.

Также Альраххаль Радуан рассказал о судьбе русской школы, которую планировалось запустить в октябре совместно с Императорским православным палестинским обществом (ИППО), однако открытие которой было отложено.

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Вечера на хуторе близ Дамаска: русская литература завоевывает Сирию