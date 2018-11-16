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Безруков рассказал о фестивале театров юного зрителя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Актер и руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков рассказал о своих надеждах, связанных с Первым международным Большим детским фестивалем.

Разговор народного артиста с корреспондентом «Известий» состоялся накануне открытия в Москве этого театрального фестиваля, организатором которого он выступает.

«Большую долю репертуара детских театров составляют спектакли для взрослых и юношества, в лучшем случае — постановки по школьной программе. Думаю, причина этого в том, что театрам нужно выживать, а на детских спектаклях не заработаешь», — сообщил Безруков.

По мнению актера, фестиваль может стать площадкой, где можно будет увидеть всё лучшее, что делается на сцене для детей в нашей стране, и создать благоприятную возможность для обмена опытом.

Помимо этого руководитель Московского губернского театра рассказал о грядущих кинопремьерах и творческом тандеме с супругой — режиссером Анной Матисон.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«На детских спектаклях не заработаешь»

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