Безруков рассказал о фестивале театров юного зрителя
Актер и руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков рассказал о своих надеждах, связанных с Первым международным Большим детским фестивалем.
Разговор народного артиста с корреспондентом «Известий» состоялся накануне открытия в Москве этого театрального фестиваля, организатором которого он выступает.
«Большую долю репертуара детских театров составляют спектакли для взрослых и юношества, в лучшем случае — постановки по школьной программе. Думаю, причина этого в том, что театрам нужно выживать, а на детских спектаклях не заработаешь», — сообщил Безруков.
По мнению актера, фестиваль может стать площадкой, где можно будет увидеть всё лучшее, что делается на сцене для детей в нашей стране, и создать благоприятную возможность для обмена опытом.
Помимо этого руководитель Московского губернского театра рассказал о грядущих кинопремьерах и творческом тандеме с супругой — режиссером Анной Матисон.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«На детских спектаклях не заработаешь»