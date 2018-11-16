Защита Бутиной потребовала снять с нее обвинения в суде США

Арестованная в США россиянка Мария Бутина требует полностью или частично снять с нее обвинения в американском суде. Об этом сказано в ходатайстве, которое подали адвокаты задержанной.

«В поддержку [своего требования] Мария Бутина заявляет, что обвинительное заключение строится на непрочной основе с точки зрения конституции», — приводит текст документа агентство «РИА Новости» 16 ноября.

В ходатайстве отмечается, что обвинения нарушают принцип свободы слова, а некоторые пункты обвинения недостаточно различаются, а значит, нет повода предъявлять их по разным статьям.

Мария Бутина была задержана в США 15 июля по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом.

Россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Сама Бутина категорически отвергла обвинения и заявила о своей невиновности.

17 августа ее перевели из вашингтонской тюрьмы в исправительное учреждение города Александрия, штат Вирджиния. Девушке изменили режим пребывания с «административной сегрегации» на «общий», что российская сторона расценила как «психологическое давление и унижение» и потребовала прекратить это.

Новые слушания по делу должны были состояться 13 ноября, однако в октябре были перенесены на 6 декабря в связи со сложностью дела.