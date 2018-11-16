9–16 ноября в объективе «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Премьерный показ оперы «Иоланта», который состоялся в Михайловском театре в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Выставка художника Юрия Купера, которая открылась в Юсуповском дворце в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Президент РФ Владимир Путин и президент Сингапура Халима Якоб во время церемонии закладки первого камня в основание Российского культурного центра в Сингапуре
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Выставка динозавров, которая работает в Никитском ботаническом саду в Крыму. Сотрудники говорят, что экспонаты могут дышать, передвигаться и даже издавать рев
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Вратарь ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев в матче 14-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ПФК ЦСКА (Москва) и ФК «Зенит» (Санкт-Петербург)
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
На строительстве жилого комплекса в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Наталья Рогожкина в роли Лоры и Дарья Юрская в роли Лии во время пресс-показа спектакля «Офелия боится воды» по пьесе Юлии Тупикиной в постановке Марины Брусникиной на Малой сцене Московского художественного театра имени А.П. Чехова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Игрок ПФК ЦСКА Хердур Магнуссон и игрок ФК «Зенит» Артем Дзюба в матче 14-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ПФК ЦСКА (Москва) и ФК «Зенит» (Санкт-Петербург)
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Первый снег в районе строительства автомобильной дороги федерального значения «Таврида» в Крыму
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Один из залов выставки «Николай II. Семья и престол», открывшейся в Историческом музее в Москве к 150-летию со дня рождения и 100-летию гибели последнего российского императора
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Вратарь ХК «Автомобилист» Владимир Сохатский в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Спартак» (Москва) и ХК «Автомобилист» (Екатеринбург)
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