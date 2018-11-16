9–16 ноября в объективе «Известий»

Наталья Рогожкина в роли Лоры и Дарья Юрская в роли Лии во время пресс-показа спектакля «Офелия боится воды» по пьесе Юлии Тупикиной в постановке Марины Брусникиной на Малой сцене Московского художественного театра имени А.П. Чехова