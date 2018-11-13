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Аршавин может вернуться в «Зенит»

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Фото: ТАСС/Антон Ваганов
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Объявивший о завершении профессиональной карьеры один из самых известных и узнаваемых в мире российских футболистов Андрей Аршавин может рассчитывать на должности в родном «Зените» или Российском футбольном союзе (РФС).

Аршавин является воспитанником петербургской спортивной школы «Смена» и карьеру он начинал именно в «Зените». В клубе футболист всегда был на особом счету, у Андрея складывались хорошие отношения не только с игроками, но и с руководством сине-бело-голубых, рассказал «Известиям» бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела.

«Когда приходил новый игрок, я смотрел на Аршавина и всегда знал по его выражению лица — хороший или плохой футболист к нам приехал. Если Андрей кивал головой — значит, игрок классный, а если поднимал брови, то ничего хорошего не получится», –– отметил специалист.

В ближайшее время Аршавин проведет переговоры с «Зенитом». В родном клубе легендарному игроку уже готовы предложить должность.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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