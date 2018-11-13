Площадь пожара в жилом доме в Красноярском крае составила 500 кв. м

Жилой дом загорелся в поселке в Красноярском крае, площадь пожара составляет 500 кв. м. Информацию об этом распространили экстренные службы.

«В поселке Кошурниково произошел пожар в двухэтажном многоквартирном деревянном доме на всей площади — 500 кв. метров», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что жильцы были эвакуированы, а в ликвидации пожара участвовали 20 человек.

10 ноября в Кемерово во время пожара в частном доме погибли три человека, в том числе двое детей.