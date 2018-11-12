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Дэвид Копперфильд стал самым оплачиваемым волшебником мира

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Фото: Global Look Press/Christina Horsten/dpa
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Американский иллюзионист Дэвид Копперфильд возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых магов по версии журнала Forbes. По информации издания, за прошедший год он получил доход в $61 млн.

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Общее состояние Копперфильда оценивается в $875 млн, говорится в статье. С лета 2017 по лето 2018 года он дал 670 шоу в Лас-Вегасе.

Второе место занял дуэт иллюзионистов Пенна и Теллера. Они заработали $30 млн выступлениями в Лас-Вегасе, туром по США и телешоу.

Третьим стал звезда реалити-шоу Mindfreak Крисс Энджел (доход $16 млн). Он также известен выступлениями с Cirque du Soleil, с которым в октябре заключил 10-летний контракт.

Четвертое место занял Дэвид Блейн ($13,5 млн). За год его доход удвоился за счет продажи билетов на североамериканское турне и частных мероприятий, отмечает издание.

Пятыми стали члены группы фокусников The Illusionists ($12 млн), шестым — пранкер, ведущий телешоу «Эффект Карбонаро» Майкл Карбонаро ($8,5 млн), седьмое место занял британский экстрасенс Деррен Браун ($8 млн).

В апреле британец Гэвин Кокс подал на Копперфильда в суд за причинение травм во время трюка с исчезновением зрителей. По его словам, пока иллюзионист отвлекает публику, ассистенты уводят участвующих в номере людей из зала по тайным ходам. Кокс утверждает, что его и других «исчезающих» вели по неосвещенным подсобным помещениям. По пути он споткнулся, упал и получил серьезные травмы.

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