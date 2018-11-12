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Работы в парке «Дворянское гнездо» Орла продолжатся в 2019 году

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В Орловской области накануне дня рождения Тургенева вице-спикер облсовета Михаил Вдовин, руководитель попечительского совета по возрождению «Дворянского гнезда», собрал совещание по вопросам благоустройства парка.

«Да, изначально подрядчик в короткий срок выполнил огромный объем ремонтных работ в сквере, но принимать в таком виде фонари, скамейки и балюстраду нельзя», — цитирует Вдовина InfoOrel.ru.

В список работ на 2019 год включили разработку проектно-сметной документации, уборку ветхих и аварийных деревьев, благоустройство нижней площадки сквера, восстановление освещения нижней площадки, планировку верхней части сквера. Направлена заявка на включение территории в программу обустройства общественных пространств.

Ландшафтный парк «Дворянское гнездо» — литературно-культурный заповедник города Орла. На этом месте находилась городская усадьба и деревянный двухэтажный особняк первой половины XIX века (ул. Октябрьская, 1) — дом Калитиных, в котором жила Лиза — героиня романа И.С. Тургенева «Дворянское гнездо». Оккупация немцами Орла нанесла большой урон парку. Было вырублено много деревьев. Пришлось восстанавливать заново весь зеленый массив.

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