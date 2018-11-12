Конкурс на линию скоростного трамвая до Петергофа объявят до конца года

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга упростил условия для участников конкурса на строительство линии скоростного трамвая до Петергофа. Совокупный опыт строительства для компаний снижен вдвое.

Экономические условия не изменятся. Новый конкурс планируют объявить до конца года. Трамвайную линию от станции метро «Кировский завод» до Петергофа будут строить за счет бюджетных средств и вложений инвесторов.

Стоимость проекта оценивается в 14,4 млрд рублей, отмечает телеканал «78». Итоги прошлого тендера были аннулированы.