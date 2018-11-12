В Азербайджане мужчина погиб во время сеанса экзорцизма

В Азербайджане участники сеанса экзорцизма до смерти забили «одержимого» мужчину 1993 года рождения. Все присутствующие на обряде были задержаны.

Душевнобольной житель Баку погиб в ночь на 10 ноября на съемной квартире, куда его привез отец. Последний обратился к мулле и заплатил ему за эффективное изгнание нечисти. При этом родственник заявил, что не возражает против поколачивания больного палками, пишет «РИА Новости».

Обряд длился не менее двух часов. Всё это время священнослужитель читал молитвы и бил мужчину прутьями из гранатового дерева, пока присутствующие держали пациента за конечности. Родитель никак не реагировал на крики сына и требовал сильнее наносить удары. В результате душевнобольной скончался от болевого шока.

В конце марта текущего года сообщалось, что в США женщина-пастор заморила ребенка голодом ради изгнания из него демона. Обратившимся к ней за помощью родителям она велела не кормить двухлетнего сына. Последний в течение 14 дней не получал питания и умер.