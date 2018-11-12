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Петербургская семья воровала железнодорожные рельсы

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В Московском районе Санкт-Петербурга задержана семья похитителей железнодорожных рельсов: 44-летний мужчина, его сын и 26-летняя сожительница.

Сотрудники вневедомственной охраны заметили их 10 ноября возле дома № 80 на Кубинской улице. Три человека разбирали железнодорожные стальные рельсы, разрезали, а затем загружали их в автомобиль, сообщает телеканал «78». Скрыться им не удалось. При задержании похищенное было изъято, сумма ущерба устанавливается.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении семейства. В этом году на ОЖД недосчитались рельсов на 10 млн рублей.

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