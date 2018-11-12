Началась доставка новогодних подарков в отдаленные районы НАО

В Ненецком автономном округе началась поставка детских новогодних подарков в отдаленные села. Груз получили уже пять муниципалитетов. Наборы общей стоимостью 4,808 млн рублей куплены на средства регионального бюджета.

Все новогодние подарки должны прибыть в села округа и в Нарьян-Мар до 6 декабря. В окружную столицу первую партию привезут ориентировочно 26 ноября, отмечает ИА FlashNord. Детские подарки будут вручать на праздниках в школах и детсадах, а также распространять через Комплексный центр соцобслуживания и администрации муниципальных образований.

Напомним, Псковское областное отделение Российского детского фонда начало 31-ю новогоднюю благотворительную акцию. Нуждающихся детей порадуют подарками, праздниками и мероприятиями. Традиционный сбор пожертвований от частных лиц и представителей регионального бизнеса идет с первых чисел ноября.