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Началась доставка новогодних подарков в отдаленные районы НАО

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В Ненецком автономном округе началась поставка детских новогодних подарков в отдаленные села. Груз получили уже пять муниципалитетов. Наборы общей стоимостью 4,808 млн рублей куплены на средства регионального бюджета. 

Все новогодние подарки должны прибыть в села округа и в Нарьян-Мар до 6 декабря. В окружную столицу первую партию привезут ориентировочно 26 ноября, отмечает ИА FlashNord. Детские подарки будут вручать на праздниках в школах и детсадах, а также распространять через Комплексный центр соцобслуживания и администрации муниципальных образований.

Напомним, Псковское областное отделение Российского детского фонда начало 31-ю новогоднюю благотворительную акцию. Нуждающихся детей порадуют подарками, праздниками и мероприятиями. Традиционный сбор пожертвований от частных лиц и представителей регионального бизнеса идет с первых чисел ноября.

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