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Главу предприятия во Владимирской области судили за невыплату зарплаты

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В Коврове вынесен приговор директору АО «Ковровмашпроект», признанному виновным за невыплату заработной платы сотрудникам на общую сумму более 2 млн рублей.

В ходе прокурорской проверки установлено, что с марта по апрель 2017 года 32 работника предприятия либо совсем не получали деньги, либо получали лишь часть заработанного. Средства, которые могли пойти на оплату труда, директор тратил на иные нужды производства. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 180 тыс. рублей, сообщает ИА «Владимирские новости».

В середине октября суд Нижнего Тагила приговорил к двум годам колонии общего режима бывшего главу и одного из собственников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) Дениса Кокорина, обвиняемого в мошенничестве и невыплате зарплаты.  Предпринимателя обязали выплатить штраф в размере 0,5 млн рублей.

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